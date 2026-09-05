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BitFuFu увеличила биткоин-резервы до 1 373 BTC

BitFuFu увеличила биткоин-резервы до 1 373 BTC

Криптомайнинговая компания BitFuFu в августе 2026 года пополнила корпоративный биткоин-резерв на 59 BTC.

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