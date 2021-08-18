ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каулин
    Точно! А воду россияне пьют с похмелья! Вы ещё читаете эту "жёлтую" прессу?Некий "миколог" о...
  • Cергей Шапорев
    Если звёзды зажигают…)))Горбачев назвал е...
  • Александр Григоров
    пойдем на выборы и назло госдепу и по велению здравого смысла проголосуем за Единую РоссиюДо выборов осталс...

Что было бы с ректором при Сталине после хамского ответа студенту на его вопрос - почему в столовой такие высокие цены

Что было бы с ректором при Сталине после хамского ответа студенту на его вопрос - почему в столовой такие высокие цены

Параллели Историю, о которой собираюсь рассказать, встретил, когда подбирал материал для очерка о ректоре МГУ Петровском, которого ценил и уважал Сталин, поддержавший его кандидатуру - возглавить университет в разгар масштабного строительства.

Вернуться к статье
2314
Обсудить
Samarium
Какое время переживает сейчас наша Родина, таков у нее и этот " ректор".... К счастью, не все ректоры такие.. Есть среди них и очень достойные люди.
Владимир Негода
да ....профессор интересных наук , с девочками проводит научный эксперимент ... кого он там вообще учит и чему ?
Семенков Александр
Разве такая сука может быть ректором?
Tatyana Fedotova
Сейчас только такие ректора, к сожалению, и есть. Посмотрите на тупые лица этих ректоров и министров культуры и образования. Вся мразь наверху в образовании и культуре. Можно смело всех ставить к стенке или отправлять строить БАМ. Чванливые, жадные, подлые твари. Возомнившие себя богами. Монополия. Беспредел. Культ Запада. Снимают кино и снимаются одни и те же. Ничего хорошего. Нельзя снять что то хорошее о России, нельзя научить делать что то хорошее для России, если её не любишь. А они её не любят. Они любят Запад. Это же видно. Учится скоро будут только дети богатых. То есть , вновь кучка богатых мразей и угнетаемый ими народ. Мы для таких не люди, а быдло. Бедный - быдло. А быдло то - это они. Без совести, без чести. Продаются тем, кто больше даст. Вот и вся российская современная культура. Слава Богу классическая музыка, балет, опера ещё держится. Но ключевое слово: ещё. Реформируют и классику. Эти могут. Если хотят спасти образование и культуру- нужно убрать подобных от культуры и образования. Как может чему то научить человек, который ни об образовании, ни о культуре и знать не знает. И что это, и с чем это едят. В мозгах только деньги. Продаётся\не продаётся. Купят\не купят. Не людей стараются подтянуть ввысь, а сами опускаются на дно. Флаг им в руки. Вкус нужно воспитывать. А для этого нужно сначала потрясти преподавателей. И основательно потрясти. А ректоров в первую очередь поснимать всех к чертовой матери. Снобы проклятые.
Борис Федотов
удавить пидораса!
Саша Панкратьев
Двумя руками !!!
Андрей Сергеевич
То же скажешь, руки марать еще... В мешок да в Неву.
ВЛАДИСЛАВ
Обычно такую херню, как написал этот горе - ректор, люди пишут спьяну, но это их не извиняет: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Общая картина про этого ректора такова - предельно циничный, эгоистичный, чваливый поц.
Питер Эсклянов
Он, ректор, забыл о своем предназначении! Такого человека нужно и близко не подпускать к руководству Вузом! В стране появились так "называемые ректора" , которых не по праву назначают на пожизненное руководство
Павел Агапов
Я помню ту столовую в зоне Б: жил в 1972-1975 годах в соседней Д. Действительно, были бесплатные хлеб, горчица и чай, а за копейки - капуста в тазике.
Владимир Петров
Вылезла начинка "богоизбранного народа". А на фото - дегенерат.
Анатолий
Попробуйте троньте этого богоизбранного. Ой как завоют. Коля Рыбаков в Думу проект внесёт о защите ректоров. Предлагаю ректоров выбирать как и выбирают, но утверждать на Совете студентов. Если такой организации нет, учредить.
Гоша Веверсис
Я так думаю,уж очень многим пришедшим во власть очень хочется вернуть времена крепостного права, справом барина первой ночи. Они помоему только об этом и мечтают.
ВЛАДИСЛАВ
Всё именно так. Крепостное право в России тоже начиналось сначала с экономической зависимости населения, а затем превратилось в личную зависимость, когда барин, используя свои экономические возможности заставлял крепостных делать всё, что его фантазия подскажет. А хвалёный нынешней властью Алексей Михайлович Романов в 17 веке ещё и узаконил крепостное право, издав соответствующее Уложение, типа такое разделение есть Божья воля.
Юрий Сидоров
Как там говорят: Язык мой, враг мой! Уверяю вас, этот крендель ещё не раз пожалеет о слове, которое вылетело как воробей. Впереди у него и сопли, и слюни...
Алекс Архипов
Капитализм - он такой.
Евгений Колядюк
Титулованный ХАМ !!!
Искандер
И сам "университет" профсоюзов, и его ректор давным-давно стали посмешищем в СПБ. Университет называют "запесочницей", где резвятся приехавшие за дипломом простаки, а над скоморошеством и самолюбованием его всем уже и смеяться надоело. Но жирует ректор исправно, доходы его "фабрики дипломов" ( в основном - из бюджета) очень солидны. Да и во многие кабинеты глистом влезает.
bianka Белая
А Сталин тут при чём? Во времена советские, тем более, при Сталине, студент не посмел бы вообще с подобными вопросами к ректору обратиться, чинопочитание было ого-го. А цены в столовой не ректор устанавливал. Но , если по существу статьи, Запесоцкий зарвался, небожителем себя почувствовал. Впрочем, в его университете издавна такая традиция: под видом " дисциплины" хамски относиться к студентам и унижать их. Наслышана.
Людмила Нефедова
!!!
Матрена Редькина
Да и труды Запесоцкого пустые, ненаучные. Если даже поверить, что он проводит такие "эксперименты", и отвечает подобным текстом "студентке" даже в шутку, то он не тянет даже на завхоза. Видно, ему вообще нечем заняться, в смысле, полезным и нужным...
Анатолий
Профсоюзов нет, а университет есть. Не поэтому ли профсоюзов нет? И не поэтому ли мы с вами оплачиваем этот университет?
Александр Турчин
Какие вожди такие и их ставленники!Все питерские поставлены по блату!

Картина дня

наверх