Что было бы с ректором при Сталине после хамского ответа студенту на его вопрос - почему в столовой такие высокие цены

Параллели Историю, о которой собираюсь рассказать, встретил, когда подбирал материал для очерка о ректоре МГУ Петровском, которого ценил и уважал Сталин, поддержавший его кандидатуру - возглавить университет в разгар масштабного строительства.
Параллели Историю, о которой собираюсь рассказать, встретил, когда подбирал материал для очерка о ректоре МГУ Петровском, которого ценил и уважал Сталин, поддержавший его кандидатуру - возглавить университет в разгар масштабного строительства.
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