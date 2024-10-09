Молодой калужанин ответит за то, что отдал свою банковскую карту незнакомцу

23-летний калужанин по просьбе незнакомца зарегистрировал на свое имя расчетный счет и банковскую карту, после чего отдал карту и сообщил реквизиты этому человеку, в обмен на плату в 20 тысяч рублей в месяц23-летний калужанин по просьбе незнакомца зарегистрировал на свое имя расчетный счет и банковскую карту, после чего отдал карту и сообщил реквизиты этому человеку, в обмен на плату в 20 тысяч рублей в месяц.
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