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Калужские новости

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Молодой калужанин ответит за то, что отдал свою банковскую карту незнакомцу

Молодой калужанин ответит за то, что отдал свою банковскую карту незнакомцу

23-летний калужанин по просьбе незнакомца зарегистрировал на свое имя расчетный счет и банковскую карту, после чего отдал карту и сообщил реквизиты этому человеку, в обмен на плату в 20 тысяч рублей в месяц23-летний калужанин по просьбе незнакомца зарегистрировал на свое имя расчетный счет и банковскую карту, после чего отдал карту и сообщил реквизиты этому человеку, в обмен на плату в 20 тысяч рублей в месяц.

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