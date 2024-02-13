Сэмюэл Л. Джексон хочет вернуться в “Звездные войны” Мейс Винду считался одн...

Сэмюэл Л. Джексон хочет вернуться в “Звездные войны”Мейс Винду считался одним из самых могущественных джедаев всех времен, но это явно не помогло ему, когда Энакин Скайуокер неожиданно предал его и перешел на сторону императора Палпатина.