Сэмюэл Л. Джексон хочет вернуться в “Звездные войны” Мейс Винду считался одн...

Сэмюэл Л. Джексон хочет вернуться в “Звездные войны”Мейс Винду считался одним из самых могущественных джедаев всех времен, но это явно не помогло ему, когда Энакин Скайуокер неожиданно предал его и перешел на сторону императора Палпатина.
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