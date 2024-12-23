Дрозденко поставил себя на место женщины и ответил на вопрос, повлияли бы меры поддержки на его решение иметь детей

ВСЕВОЛОЖСК, 23 декабря, ФедералПресс. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямой линии ответил на вопрос, были бы у него дети, если бы он был женщиной, учитывая введенные меры поддержки и влияние пропаганды.
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