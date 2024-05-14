Гатиятулин официально назначен на пост главного тренера «Ак Барса»

В «Ак Барсе» официально объявили о назначении Анвара Гатиятулина на пост главного тренера команды. Пресс-служба «Ак Барса» официально объявила о назначении на пост главного тренера команды Анвара Гатиятулина.
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