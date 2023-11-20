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Новая «Мисс Вселенной»: шикарная красотка из Никарагуа

Конкурс красоты «Мисс Вселенная 2023» для россиян стал печальным. Маргарита Голубева не смогла войти даже в 20-ку самых красивых женщин, хотя многим поклонникам этого мероприятия девушка очень понравилась.

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