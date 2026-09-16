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Деми Мур сменила длину на эффектный боб

Деми Мур снова решила удивить. На показе Thom Browne в Нью-Йорке 15 сентября 63-летняя актриса появилась с коротким гладким бобом, хотя долгие годы её визитной карточкой оставались прямые чёрные волосы почти до талии.

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