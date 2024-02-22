Геймплейный трейлер Flintlock: The Siege of Dawn демонстрирует локацию Пристанище Стран...

Геймплейный трейлер Flintlock: The Siege of Dawn демонстрирует локацию Пристанище Странника и битву с боссомИздательство Kepler Interactive и разработчик Ashen A44 Games выпустили новый трейлер игрового процесса ролевой игры Flintlock: The Siege of Dawn.
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