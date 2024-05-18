Украинский дрон атаковал машину в Курской области

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на территорию Курской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
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