Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Эндотоксины не поступают в организм из внешней среды - они образуются в нашем теле. Почему формируются эндотоксины? Причина - нарушение процессов здорового расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени.
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