Казакевич о Бажине: «Сегодня Кирилл просто в ударе. Он показал, что у него открылась какая-то суперсила»

Команда в составе Тамары Дербушевой, Ирины Казакевич, Василия Томшина и Кирилла Бажина победила в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
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