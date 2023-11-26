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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Казакевич о Бажине: «Сегодня Кирилл просто в ударе. Он показал, что у него открылась какая-то суперсила»

Команда в составе Тамары Дербушевой, Ирины Казакевич, Василия Томшина и Кирилла Бажина победила в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

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