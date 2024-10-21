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Sky News: австралийский сенатор Торп набросилась на Карла III прямо в парламенте

Sky News: австралийский сенатор Торп набросилась на Карла III прямо в парламенте

Король Карл III во время визита в Австралию оказался в центре скандала. Защищающая интересы коренных народов сенатор Лидия Торп потребовала от него публичных извинений за колониализм, сообщил телеканал Sky News.

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