Sky News: австралийский сенатор Торп набросилась на Карла III прямо в парламенте

Король Карл III во время визита в Австралию оказался в центре скандала. Защищающая интересы коренных народов сенатор Лидия Торп потребовала от него публичных извинений за колониализм, сообщил телеканал Sky News.
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