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Мировое обозрение

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«Единая Россия» набирает 57,87% после обработки 50,03% протоколов

«Единая Россия» набирает 57,87% после обработки 50,03% протоколов

ЦИК РФ обнародовал промежуточные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. После обработки 50,03% протоколов «Единая Россия» уверенно удерживает первое место по федеральному округу, набирая 57,87% голосов.

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