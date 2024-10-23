⚡️ Арест на три дня за использование летней резины Использование летней резины было добавлено в список неисправностей, запрещенных для управления транспортным средством (штраф 500₽ по статье 12.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Арест на три дня за использование летней резины Использование летней резины было добавлено в список неисправностей, запрещенных для управления транспортным средством (штраф 500₽ по статье 12.