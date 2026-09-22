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Силы ПВО за ночь сбили свыше 70 дронов ВСУ над Ростовской областью

Силы ПВО за ночь сбили свыше 70 дронов ВСУ над Ростовской областью

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше 70 украинских беспилотников над Ростовской областью.

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