В Великобритании дочь отомстила любовнице отца и оказалась в тюрьме

В Великобритании девушку приговорили к тюремному заключению за слив откровенных фотографий.Жительница Великобритании попала в тюрьму после того, как опубликовала фотографию любовницы своего отца на сайте интим-услуг, пишет издание The Sun.
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