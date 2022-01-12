Мир оружия

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«Сверчок» для негодяя

«Сверчок» для негодяя

  Flottentender «C» Сколько уже было размышлений и мнений на тему о роли личности в истории. Сколько говорено и написано…Что было нужно для того, чтобы такая пассионарная нация, как немцы, давшая человечеству множество учёных, композиторов, педагогов, врачей и философов, исторгла на свет из неведомых пучин хаоса и безвременья невзрачную личность – ефрейтора-пехотинца, израненного, травленного газами на полях сражений мировой войны?Что нужно для того, чтобы совершенно безграничную власть в стране смогли захватить мерзавцы и негодяи?Всего-то ничего: нация, поставленная в унизительное положение, харизма лидера и деньги…В Германии в промежутке меж двух мировых сложились такие условия, которые позволили нацистам прийти к власти.

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