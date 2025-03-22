Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 935 подписчиков

Росатом готов строить АЭС во Вьетнаме: новое соглашение с Мьянмой

Росатом готов строить АЭС во Вьетнаме: новое соглашение с Мьянмой

"Росатом" намерен участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме, продолжая сотрудничество с Мьянмой. Подписаны соглашения, открывающие возможность для реализации энергетических проектов в странах АСЕАН и обучения кадров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх