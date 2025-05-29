Хуситы заявили об атаке баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Контролирующее северные районы Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что в очередной раз атаковало аэропорт Бен-Гурион в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой.
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