"Дальше - гражданская война". Финны в Тампере растянулись в очереди за бесплатной едой

Любовь Басовская Прямо вижу, как ты, хохлодыр, со своими родственниками в этой очереди стоишь и дерёшься с сестрой, матерью и с жинкой).

ВС Валерий Сорокин В России раздают бесплатную еду для бездомных, драк нет, все стоят культурно, ждут своей очереди. Или это другое?) ну и финны стоят культурно. чем же разница? Так ответ в твоем ответе.