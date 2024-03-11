Это - очередь в Тампере за бесплатной раздачей еды. В той самой стране, которую западные эксперты регулярно десятелетиями помещали в "рейтингах счастья" на первое или второе место.
"Дальше - гражданская война". Финны в Тампере растянулись в очереди за бесплатной едой
Комментарии
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Любовь Басовская
Прямо вижу, как ты, хохлодыр, со своими родственниками в этой очереди стоишь и дерёшься с сестрой, матерью и с жинкой).
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2 час.
ВС
Валерий Сорокин
В России раздают бесплатную еду для бездомных, драк нет, все стоят культурно, ждут своей очереди. Или это другое?) ну и финны стоят культурно. чем же разница? Так ответ в твоем ответе.
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1 час.
юп
юрий протасов
Граждане везде одинаковые, ни кто и ни где с ними не считается. Правят деньги. У кого деньги - тот и правит. Экономику надо было развивать, а не замки и золотые унитазы покупать.
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32 мин.
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