На этом фоне Россию предупредили о новых ударах Киева. Сумы превратились в морг: ВС РФ начали наступление на трех направлениях на Украине ВС РФ начали наступательные действия сразу на трёх направлениях — в Запорожской, Сумской и Харьковской областях.
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