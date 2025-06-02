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Сумы превратились в морг: ВС РФ начали наступление на трех направлениях на Украине

Сумы превратились в морг: ВС РФ начали наступление на трех направлениях на Украине

На этом фоне Россию предупредили о новых ударах Киева. Сумы превратились в морг: ВС РФ начали наступление на трех направлениях на Украине ВС РФ начали наступательные действия сразу на трёх направлениях — в Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

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