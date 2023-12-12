Из России могут депортировать две семьи, чьи дети потушили Вечный огонь

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, из России могут депортировать две семьи (все являются гражданами стран ближнего зарубежья) за нарушение миграционного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии