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Из России могут депортировать две семьи, чьи дети потушили Вечный огонь

Из России могут депортировать две семьи, чьи дети потушили Вечный огонь

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, из России могут депортировать две семьи (все являются гражданами стран ближнего зарубежья) за нарушение миграционного законодательства.

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ЛЛ
Людмила Лепаева
Вышлют или откупятся?
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