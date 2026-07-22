Штраф в Резерв+ оплачен, а розыск вернулся? Адвокат Жанна Грушко отвечает

Как действовать военнообязанному, если у него есть оформленная отсрочка, но он числится в розыске? В каком случае розыск снимается сразу после составления протокола, а когда — только после решения по делу? Можно ли снять розыск дистанционно, признав вину через заявление? И почему наличие права на отсрочку без её оформления не защищает от мобилизации? Адвокат Жанна Читать далее: https://prav.