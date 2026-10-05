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Сокращение экспорта зерна может стать «катастрофой» для Украины – FT

Сокращение экспорта зерна может стать «катастрофой» для Украины – FT

Сокращение экспорта зерна из-за разрушения украинских портов может иметь катастрофические последствия для Киева, пишет Financial Times (FT).

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