Стало известно, сколько новых растений и деревьев высадили в Краснодаре

Стало известно, сколько новых растений и деревьев высадили в КраснодареС начала года в Краснодаре реализуется программа компенсационного озеленения, благодаря которой город становится ещё более зелёным и уютным.
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