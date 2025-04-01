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Живая Кубань

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Стало известно, сколько новых растений и деревьев высадили в Краснодаре

Стало известно, сколько новых растений и деревьев высадили в Краснодаре

Стало известно, сколько новых растений и деревьев высадили в КраснодареС начала года в Краснодаре реализуется программа компенсационного озеленения, благодаря которой город становится ещё более зелёным и уютным.

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