Рубль укрепляется в пределах 0,1 процента к основным валютным парам

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 92,27 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 92,27 рублей за доллар, 100,64 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,79 рублей за валютную пару CNY/RUB.