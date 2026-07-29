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Царьград

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Канцлер Мерц отверг новые кадровые изменения в правительстве ФРГ

Канцлер Мерц отверг новые кадровые изменения в правительстве ФРГ

Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что дальнейших кадровых изменений в правительстве ФРГ не планируется. Он подчеркнул, что существующий состав оптимален для решения задач на ближайшие два с половиной года после недавних перестановок.

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