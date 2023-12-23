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Закон и Порядок

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  • Silver Kont
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НЕ ХОЧЕШЬ ВАКЦИНУ – ЗАБЕРЁМ РЕБЁНКА: ЗАКОН В РОССИИ ПОДМЕНЯЮТ УГРОЗАМИ

НЕ ХОЧЕШЬ ВАКЦИНУ – ЗАБЕРЁМ РЕБЁНКА: ЗАКОН В РОССИИ ПОДМЕНЯЮТ УГРОЗАМИ

В Свердловской области родителям грозят органами опеки за препятствование в вакцинации их детей. В Роспотребнадзоре и Минздраве считают, что родители, отказавшиеся от прививок, подвергают ребёнка опасности.

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