С 2025 года россияне смогут получать кредит лишь при предъявлении ИНН

Как рассказал в интервью «Известиям» депутат Государственной думы, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, после того как начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов, граждане РФ смогут получать кредиты только после предъявления ИНН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии