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С 2025 года россияне смогут получать кредит лишь при предъявлении ИНН

С 2025 года россияне смогут получать кредит лишь при предъявлении ИНН

Как рассказал в интервью «Известиям» депутат Государственной думы, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, после того как начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов, граждане РФ смогут получать кредиты только после предъявления ИНН.

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