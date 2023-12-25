С 2025 года россияне смогут получать кредит лишь при предъявлении ИНН

Как рассказал в интервью «Известиям» депутат Государственной думы, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, после того как начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов, граждане РФ смогут получать кредиты только после предъявления ИНН.