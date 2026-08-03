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FiNE NEWS

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В Сибири прогнозируют резкие погодные контрасты с жарой и грозами

В Сибири складывается необычная погодная ситуация, характеризующаяся резкими контрастами. По данным Гидрометцентра России, в большинстве регионов температура воздуха превышает климатическую норму на 5-7 градусов, достигая отметок 35-37 градусов Цельсия.

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