В Сибири прогнозируют резкие погодные контрасты с жарой и грозами

В Сибири складывается необычная погодная ситуация, характеризующаяся резкими контрастами. По данным Гидрометцентра России, в большинстве регионов температура воздуха превышает климатическую норму на 5-7 градусов, достигая отметок 35-37 градусов Цельсия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии