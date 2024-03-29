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Минобороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации

Минобороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России 30 марта сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) России, рискующих своими жизнями ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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