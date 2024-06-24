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Журналистка США Канин обвинила Запад в тотальном молчании об ударе в Севастополе

Журналистка США Канин обвинила Запад в тотальном молчании об ударе в Севастополе

Западные средства массовой информации молчат после удара украинской армии американскими ракетами ATACMS по Севастополю, такая же тишина в западных медиа была, когда украинская сторона бомбила мирных жителей Донбасса.

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