Западные средства массовой информации молчат после удара украинской армии американскими ракетами ATACMS по Севастополю, такая же тишина в западных медиа была, когда украинская сторона бомбила мирных жителей Донбасса.
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