Бывший независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого на Западе считают пророссийским политиком, хотя на деле он выступает сугубо за национальные интересы своей страны, дал интервью известному независимому американскому журналисту Такеру Карлсону.