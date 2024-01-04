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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартаку» и «Динамо» интересен капитан «Фамаликана» Риччели. За защитника хотят 6-10 млн евро

«Спартаку» и «Динамо» интересен капитан «Фамаликана» Риччели. За защитника хотят 6-10 млн евро

По информации iG Esporte, бразильский центральный защитник привлек внимание «Спартака» и «Динамо». Оба клуба проявили интерес к игроку в последние недели.

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