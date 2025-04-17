Беленькая: США могут вынудить Мексику и Канаду помочь подавить экономику Китая

США могут вынудить зависимые от них государства - в том числе Канаду и Мексику - помочь им задушить экономику Китая, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой.
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