Энергосистемы России и Белоруссии работают стабильно после выхода Балтии из БРЭЛЛ

Выход Эстонии, Литвы и Латвии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии