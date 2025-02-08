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Энергосистемы России и Белоруссии работают стабильно после выхода Балтии из БРЭЛЛ

Энергосистемы России и Белоруссии работают стабильно после выхода Балтии из БРЭЛЛ

Выход Эстонии, Литвы и Латвии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области.

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