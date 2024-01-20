В Йемене не прекращаются масштабные антиамериканские и антиизраильские акции протеста

Будни мужчин. Все что нам интересно

Тысячи демонстрантов вышли на улицы йеменской столицы Саны, чтобы продемонстрировать свою поддержку своих «братьев в Палестине» и протестовать против атак Запада на Йемен, поскольку война Израиля с сектором Газа продолжается.