info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    2 года , и скорее всего ГДума платила деньги как действующему депутату. Правильно подметил генерал не ГДума ,а ГДура.В ГД подтвердили,...
  • Владимир Самборский
    Молодцы, "Новые люди"! В стране столько коррупции и лишних чиновников! Да и Дума не лучше - не принимает законы, нужн...В Госдуме предлож...
  • Сергей Моисеев
    захарова всего лишь рупор власть придержащих. что там думают и делают она лишь озвучивает со словесной пургой оправданийМИД: попытки вбит...

МИД: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал

МИД: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Попытки «половить удачу» в связи с крушением самолета AZAL и вбить клинья в отношениях между Россией и Азербайджаном обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Вбить клинья в отношениях между Россией и Азербайджаном обречены на провал. Однако их и вбивать не нужно видно, что оппозиции там полно как и в Армении и не видеть этого, себе в ущерб! А Пашинян не только не устраняет, а раздувает то что уже горит! Чего и начал делать Алиев.
Ответить
17 час.
Сергей Моисеев
захарова всего лишь рупор власть придержащих. что там думают и делают она лишь озвучивает со словесной пургой оправданий
Ответить
13 час.
наверх