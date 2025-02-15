МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Попытки «половить удачу» в связи с крушением самолета AZAL и вбить клинья в отношениях между Россией и Азербайджаном обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вбить клинья в отношениях между Россией и Азербайджаном обречены на провал. Однако их и вбивать не нужно видно, что оппозиции там полно как и в Армении и не видеть этого, себе в ущерб! А Пашинян не только не устраняет, а раздувает то что уже горит! Чего и начал делать Алиев.
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17 час.
Сергей Моисеев
захарова всего лишь рупор власть придержащих. что там думают и делают она лишь озвучивает со словесной пургой оправданий
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13 час.
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