МИД: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал

Геннадий Бережнов

Вбить клинья в отношениях между Россией и Азербайджаном обречены на провал. Однако их и вбивать не нужно видно, что оппозиции там полно как и в Армении и не видеть этого, себе в ущерб! А Пашинян не только не устраняет, а раздувает то что уже горит! Чего и начал делать Алиев.