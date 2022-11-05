Захарова обвинила США в контроле других стран на голосовании по резолюции РФ в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором, как она утверждает, представитель делегации США в ООН контролирует голосование других стран по резолюции России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором, как она утверждает, представитель делегации США в ООН контролирует голосование других стран по резолюции России.
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