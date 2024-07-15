Устроивших стрельбу около ночного клуба в Приморье мигрантов отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу троих мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе Puzzle в селе Андреевка.Как сообщили в прокуратуре Приморского края, в понедельник, 15 июля, суд отправил под арест троих мигрантов, которые устроили разборки со стрельбой в ночном клубе в селе Андреевка.