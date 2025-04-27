"Сколько?!": Зарплата официантов в Канаде поразила русского туриста. Не сразу понял, что это не шутка

Русский турист узнал, сколько получают официанты в Канаде, и был поражён. Он не сразу понял, что названная сумма - не шутка: "Сколько?!"В России принято считать, что, работая официантом, много не заработаешь.
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