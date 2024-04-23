МВД: в Сочи задержали грозившего сжечь себя авиапассажира, ему грозит наказание

Житель Москвы ворвался в самолет в аэропорту Сочи с угрозами поджечь себя и устроить взрыв. Теперь буйному пассажиру грозит наказание, полицейские составили протоколы об административном правонарушении, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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