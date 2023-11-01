WarGonzo: бойцы ВС РФ уничтожили 3 БМП Bradley ВСУ на севере Авдеевки

РИАМО - 1 ноя. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение трем американским боевым машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на севере Авдеевки на донецком направлении СВО, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
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