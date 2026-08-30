Третьего дня европейское ворьё вновь затянуло арию «Бесхозные русские деньги» и состряпало Письмо от лица шпротных архиепископств, шведов, голландцев, ясновельможных и благородных идальго Иберии.
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