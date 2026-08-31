Анита Орбан заявила о потере курса расширения Евросоюза

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан на Бледском форуме в Словении отметила, что Евросоюз потерял вектор в расширении и значение, но приём новых стран должен остаться на основе заслуг.
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