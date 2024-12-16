Госдума планирует рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков

Законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним может быть рассмотрен парламентом на следующей сессии, заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой 16 декабря, сообщает РИА Новости.
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