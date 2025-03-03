Композитор Юрий Мартынов, автор песен Киркорова и Серов, умер в возрасте 67 лет

Автор песен Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной, Александра Серова умер после тяжелой болезни.В минувшую субботу не стало Юрия Мартынова, композитора, автора песен Филиппа Киркорова, Александра Серова и Людмилы Зыковой.
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