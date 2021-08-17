Байден и Джонсон договорились об онлайн-встрече G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут онлайн-встречу лидеров G7 на следующей неделе на фоне дестабилизации в Афганистане, соответствующее заявление опубликовано во вторник, 17 августа, на сайте Белого дома.