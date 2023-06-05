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Орловцы стали реже искать работу

Орловцы стали реже искать работу

31 мая служба аналитики hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в Орловской области. Оказалось, что орловцы стали реже искать работу.

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